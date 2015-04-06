焦点：汇率风险难捉摸 欧洲企业分散全球生产模式

路透伦敦4月6日 - 欧元大跌已为欧洲企业创造出一个良机，让他们可从供应全球市场的基地享有低廉制造成本。

但这几个月来海外货币汇率大幅波动之后，许多欧洲企业不约而同调整策略，希望当下次汇市突然向单边倾斜时，他们已经是更多元化的在全球各地市场运作。

瑞典沃尔沃汽车(Volvo)就是采取这种区域化路线的企业之一。上个月，沃尔沃宣布将斥资5亿美元在美国兴建一座工厂，无视于美元当前的强势，而着眼于长线保护。

“汇率波动对不同地区客户的长期承诺而言都不是件好事，我们在去除短期汇率波动，创造自然避险，”沃尔沃执行长Hakan Samuelsson说。

当企业的架构能保护其免受汇率波动冲击时，就是一种“自然避险”，比如说当供应商、工厂及客户都使用同一种货币时。

保存期限不久的食品和饮料制造商，就是此类模式的典型之一，他们的制造基地需要靠近交货端；但对于生产汽车、电子或服饰等耐久财的制造商，则较少见到这种模式，他们通常优先考虑的是便宜的劳动成本及经济规模--至少到最近之前都还是如此。

在近几个月由于欧盟和美国经济前景的明显背离，欧元和美元的大幅波动令他们的模式遇到挑战。去年10月，美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布将退出推行五年之久的庞大的购债措施，因经济复苏步入轨道。今年1月，欧洲央行为重振欧元区停滞不前的经济，祭出了欧式量化宽松政策。

由此导致美元和欧元走势亦出现明显分歧，在过去的九个月里，对冲成本差不多翻了三倍。那也意味着在日成交量为5万亿美元的外汇市场上，有越来越多的市场人士积极对冲汇率风险，这么做的成本也贵了不止三倍。

“当一个货币的汇率急剧波动时，可利用对冲减轻资金压力。”肥皂生产商PZ Cussons (PZC.L)首席财务长Brandon Leigh说道。Cussons的最大市场是尼日利亚，该国货币币值在过去九个月的时间里挫跌18%，因原油价格重挫损及尼日利亚这个非洲最大的产油国。

也因此，在一些业务领域“自然”对冲一直颇为盛行，“显然由于外汇市场频繁的波动性，现在对冲操作更要甚于以往，”Liberum分析师Robert Waldschmidt说道。

**“圣杯”**

近期受到强势英镑打击的英国网路服饰零售商ASOS(ASOS.L)表示，该公司本月已决定从欧元区采购以欧元计价的成衣，并从美国采购以美元计价的成衣。

“我们这么做的最终目的，是为了掌握行业内所能取得的最大天然避险，”ASOS营运长Nick Beighton表示。“我们的补救之道就是每一种货币的收入支出能够打平，买进某种商品的同时也用该种商品的付款货币进行定价。”

当地采购通常还有其他好处，特别是像在非洲等新兴市场，在非洲聘运用当地供应商可以带动经济发展，以及制造商营业据点的购买力。

雀巢(Nestle)NESN.VX、SABMillerSAB.L以及联合利华(Unilever)(ULVR.L)等食品饮料制造商均致力于发展在地化的供应商，这也有助于确保供应无虞，而且也能提供当地人更能负担得起的产品价格。

雀巢俄罗斯执行长Maurizio Patarnello指出，去年俄罗斯因为乌克兰危机而遭制裁，俄罗斯则是禁止西方产品进口做为报复，而当地采购成为该公司并未受到相关报复行动太大影响的原因之一。

“当然某些事情是永远没法本地化的，比如种咖啡或种可可，”Patarnello上个月对路透记者说。“至于其他事情，我们在持续努力发展新的供应商。”

本地采购或许是受到营运担忧的推动，但从风险管理角度看，它有帮助企业规避汇率风险的额外优势，“这让公司财务人员成为开心的受益者，”SABMiller的风险与融资主管Philip Learoyd说。

他还补充称，作为全球第二大酿酒商，SABMiller将继续寻找能抵消汇率波动风险的机会。该公司已经在运用金融对冲来应对原材料成本的波动，并让以不同货币计价的债务保持与业务整体相匹配的比例，以避免债务接收和偿还金额出现不同。

而荷兰电器企业飞利浦(PHG.AS)，新兴市场占该公司营收的约35%，但在生产中的占比极低。

结果，去年各种新兴市场货币出现不利波动，导致飞利浦的利润率受到挤压，最明显的是俄罗斯卢布和阿根廷披索。

“自然对冲当然是最理想的，因为这样你面临的风险就会小些，”飞利浦执行长Frans van Houten说。(完)

(编译 李婷仪/孙茉莉/张明钧/白云; 审校 龚芳/王洋/高琦/艾茂林)

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