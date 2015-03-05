20国集团金融稳定委员会公布大型基金监管提案修改版

中日财长两年来首次对话 同意促进经济和金融合作
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
路透伦敦3月4日 - 20国集团(G20)金融稳定委员会(FSB)周三公布监管全球最大型共同基金的修改版提案，此前在美国等地遭到行业的强烈抵抗。
FSB表示，该行业要求决定哪些机构受新规定约束时，进行更详细的系统风险分析。
此前初步谘商设定了简单的规模门槛，新规定适用于管理资产规模超过1,000亿美元的基金。
这次FSB与国际证监会组织(IOSCO)共同提议新的双轨方式，目标涵盖传统基金及管理者，不再只针对基金本身。
资产净值超过300亿美元，或管理总资产超过2,000亿美元的基金将在管辖范围内。至于资产管理者，是否应明定特定金额以决定哪些经理人该纳入规范范围之内，FSB正寻求反馈。
采用双轨“方法”，可将一只或几只基金，而不是具体的基金经理认定为具有系统重要性。相反，也可以是资产经理受规定限制，而非管理的基金。
FSB称，新规定考虑排除主权财富基金、公共金融机构，以及养老基金。
“此次提案的修订，是解决非银行或保险商等实体过大不能倒问题的重要一步，”FSB主席兼英国央行总裁卡尼在一份声明中称。
“其中包括金融企业、市场中介、投资基金以及资产经理。”
FSB称，该规定在年底敲定时，将列出一个非银行类名单，他们将面临额外监管措施。这些措施尚未确定。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张明钧)
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