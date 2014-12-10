FSB重新起草对全球大型投资基金的监管计划

路透伦敦12月9日 - 金融监管部门正不得不修改对全球最大投资基金的监管计划，因为最初的版本可能让基金经理更难投资基础设施项目，而这些项目是刺激经济增长的关键。

监管部门一直在商讨拟定针对大型基金的监管新规，确保这些基金能够经受住金融危机以及可能让全球金融系统陷入动荡的大规模撤资的冲击。

金融稳定委员会(FSB)最初起草的计划试图让基金业实施与大型银行业类似的新资本要求，从而招致基金行业的口诛笔伐。

帮助重新起草此项计划的FSB成员--国际证监会组织(IOSCO)秘书长David Wright表示，将更关注基金活动，而不只是着眼于基金规模。

“现在更加密切关注资产管理行业如何运作，试图更加精确地判断风险所在，即风险到底是在投资经理还是基金，”Wright称。

FSB将在2015年初发布修正后的计划。该机构负责协调二十国集团(G20)的监管政策。

根据FSB的定义，规模大到对金融体系构成风险的基金有14支，全部在美国。其中包括先锋整体股票市场指数基金(Vanguard Total Stock Market Index Fund)和PIMCO总回报债券基金。

ICI Global常务董事Dan Waters对修正条例表示欢迎，他称修正后的规定将更全面地着眼市场活动，而不只基于单个基金。ICI Global是一个基金业团体，游说反对FSB的最初提议。(完)

(编译 许娜/王兴亚；审校 高琦)

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