新西兰恒天然以5.53亿美元收购中国贝因美18.8%股权

路透惠灵顿3月16日 - 新西兰恒天然(Fonterra)(FSF.NZ) (FCG.NZ)周一表示，已通过部分收购要约收购中国贝因美婴童食品股份有限公司(Beingmate Baby and Child Food)18.8%的股权，交易旨在扩大恒天然在中国品牌乳品行业的市场。

作为交易的一部分，恒天然收购贝因美1.92亿股股份，每股支付18元人民币，收购总成本34.64亿元人民币(5.5329亿美元)。

这一支付价格与两公司8月宣布的计划一致，但恒天然收购贝因美股权的规模略小于最初计划。

“我们的目标是收购至多20%的股权。我们非常满意，并且相信两公司之间的伙伴关系可以并且应当在18.8%的股权基础上进一步推进，”恒天然财务长Lukas Paravicini在声明中表示。(完)

(编译 王颖；审校 戴素萍)

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