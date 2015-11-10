FSM香港推出管理组合服务 低收费作招徕以扩大市场份额

路透香港11月10日 - 新加坡奕丰集团(IFAS.SI)的香港分支--Fundsupermart.com（FSM）周二宣布正式推出管理组合服务，并以低收费作招徕，冀进一步扩大市场占有率。

FSM专注于网上基金分销，此前获得资产管理牌照后进一步向管理组合服务伸延，最低投资金额为20万港元，五个可供选择投资组合的认购费为0-0.5%，另每季收取平台服务费0.125%（按投资组合的价值计算），入场门槛与收费均明显低于私人银行。

FSM香港总经理黄展威称，相比起新加坡，FSM于香港的网上基金分销业务发展较缓慢，现时FSM在香港大约有4-5千名客户，新加坡则有8万名客户，反映本地消费习惯不同。

“香港的基金销售由银行主导，客户亦较倚赖由银行推销，故网上基金分销的发展比预期慢。”他说。

他并称，FSM正在筹备推出月供式管理组合服务，进一步降低入场门槛，希望扩大市场份额。

奕丰集团于2007年在香港成立FSM，作为首个海外市场据点，现时FSM已伸延至马来西亚及中国。此前奕丰集团宣布收购香港券商永威证券（Winfield Securities），将完善客户服务。

FSM投资组合经理沈家麟称，可供选择的五个投资组合是从近二千只香港认可基金和ETF（交易所买卖基金）之中挑选而成，提供不同程度的风险胃纳，成立至今的净回报率介乎0.68-4.64%。（完）