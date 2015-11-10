FSM香港推出管理组合服务 低收费作招徕以扩大市场份额

上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透香港11月10日 - 新加坡奕丰集团(IFAS.SI)的香港分支--Fundsupermart.com（FSM）周二宣布正式推出管理组合服务，并以低收费作招徕，冀进一步扩大市场占有率。
FSM专注于网上基金分销，此前获得资产管理牌照后进一步向管理组合服务伸延，最低投资金额为20万港元，五个可供选择投资组合的认购费为0-0.5%，另每季收取平台服务费0.125%（按投资组合的价值计算），入场门槛与收费均明显低于私人银行。
FSM香港总经理黄展威称，相比起新加坡，FSM于香港的网上基金分销业务发展较缓慢，现时FSM在香港大约有4-5千名客户，新加坡则有8万名客户，反映本地消费习惯不同。
“香港的基金销售由银行主导，客户亦较倚赖由银行推销，故网上基金分销的发展比预期慢。”他说。
他并称，FSM正在筹备推出月供式管理组合服务，进一步降低入场门槛，希望扩大市场份额。
奕丰集团于2007年在香港成立FSM，作为首个海外市场据点，现时FSM已伸延至马来西亚及中国。此前奕丰集团宣布收购香港券商永威证券（Winfield Securities），将完善客户服务。
FSM投资组合经理沈家麟称，可供选择的五个投资组合是从近二千只香港认可基金和ETF（交易所买卖基金）之中挑选而成，提供不同程度的风险胃纳，成立至今的净回报率介乎0.68-4.64%。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出，今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。