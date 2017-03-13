韩国金融：FSS在总统大选前将观察13家公司的股票交易情况

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透首尔3月13日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周一称，在两个月内将举行的韩国总统大选之前，监管机构正在观察13家公司的股票交易情况。这些公司被认为可能与潜在总统候选人有关联。
FSS表示，正在调查被认为与潜在候选人有关联的八家公司的股价是否遭到炒作，并在正式调查前对另外五家公司进行观察。
FSS的一位高级官员称，随着大选日期的临近，可能会进行更多调查。由于未获授权对媒体发言，该官员未透露姓名。
“由于国内政局迅速改变，以及总统候选人的出现，与政治相关异常股价波动的可能性已上升，”FSS在一则公告中说。
韩国宪法法院上周五因贿赂丑闻罢免了前总统朴槿惠，韩国必须在60日内举行总统大选。
FSS并未披露其观察的个股名单的细节，因为相关信息可能会影响股价。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。