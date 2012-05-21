英德央行官员呼吁提高宏观审慎政策灵活性--FT

16家美国企业CEO共同呼吁国会通过边境税
路透华盛顿2月21日 - 美国16家企业执行长呼吁国会通过一项范围广泛的税法修订案，当中包含极具争议的边境税。这些企业中包括波音(Boeing)、卡特彼勒(Caterpillar)以及通用电气(奇异,GE)等。
路透伦敦5月20日电---英国和德国央行官员周一表示,各国宏观审慎政策的灵活性对於欧盟金融稳定至关重要.
英国央行副总裁塔克和德国央行理事会成员Andreas Dombret都认为,宏观审慎政策框架必须具有灵活性,允许提早进行干预.
"全球正采取诸多有利的国际行动来强化微观监管机制.但金融体系发展或者非理性繁荣破灭最终将掩盖任何改革努力,"他们在《金融时报》发表的联合评论中指出.
"决策者需要具有灵活性,以及时规避系统风险,避免出现灾难,"他们说.(完)
--编译 李爽; 审校 王兴亚
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