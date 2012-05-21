英德央行官员呼吁提高宏观审慎政策灵活性--FT

路透伦敦5月20日电---英国和德国央行官员周一表示,各国宏观审慎政策的灵活性对於欧盟金融稳定至关重要.

英国央行副总裁塔克和德国央行理事会成员Andreas Dombret都认为,宏观审慎政策框架必须具有灵活性,允许提早进行干预.

"全球正采取诸多有利的国际行动来强化微观监管机制.但金融体系发展或者非理性繁荣破灭最终将掩盖任何改革努力,"他们在《金融时报》发表的联合评论中指出.