金融时报前执行长等人竞争巴克莱下任董事长--星期日泰晤士报

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透8月11日 - 英国星期日泰晤士报援引消息人士报导称，金融时报前执行长Rona Fairhead和英国央行前副总裁Howard Davies正在角逐巴克莱(BARC.L)下任董事长一职。
该报还称，汇丰控股(HSBA.L)非执行董事Fairhead是候选人之一。
星期日泰晤士报称，据信Davies也参与竞争。Davies之前领导过英国金融服务监管局(FSA)。
巴克莱非执行董事John Sunderland在4月接到委任，带领寻找董事长David Walker的接班人。
Walker在2012年接替Marcus Agius成为巴克莱董事长，预计最多在任三年，在伦敦银行间拆放款利率(Libor)丑闻后带领巴克莱对领导层进行全面整改。
星期日泰晤士报称，参与角逐的还有其他人选，最后决定估计要等到圣诞节。
英国现在不是办公时间，未能立即联系到巴克莱置评。(完)
(编译 田建华; 审校)
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