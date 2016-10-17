英国考虑继续缴纳欧盟预算 以获取单一市场准入--金融时报

路透伦敦10月17日 - 根据金融时报的报道，根据英国政府当前正在讨论的计划，英国可能会在退欧后继续支付数十亿英镑欧盟预算，以维持伦敦金融城及其他行业的欧盟单一市场准入权。

英国首相特雷莎·梅近期的言论令一些投资者感到不安，他们担心英国可能会放弃留在欧盟单一市场的努力，以实施对来自欧盟其他27国移民的控制。

但金融时报周一称，为了争取单一市场准入，特雷莎·梅并未排除未来向欧盟缴费的可能性。报道称，在承认彼此监管制度“等效性”的任何协议中，金融业是最可能受益的行业之一。

金融时报称，特雷莎·梅向日本汽车制造商日产汽车保证，其英国工厂的贸易条件在英国退欧后不会发生变化，这是她首次暗示英国政府可能选择保护部分行业免遭退欧冲击。

长期以来欧盟怀疑论者认为，英国在退欧后还继续向欧盟付费，不失为保留对欧盟市场部分优先准入、同时在移民等方面夺回更多控制权的可行办法。(完)