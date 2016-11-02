英国财政大臣将宣布温和刺激措施 但为增加支出留余地--FT

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月1日 - 英国金融时报(FT)报导称，英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)在本月稍晚提出的脱欧公投后首份预算书中，仅会宣布温和的财政刺激举措，但未来若有需要将允许更为积极的支出。
报导称，哈蒙德周二对其他内阁大臣称，在11月23日发布的秋季预算书中提出的额外基建支出规模料为“较低的几十亿”英镑。
报导称，根据哈蒙德以灵活财政框架帮助经济应对脱欧公投冲击的计划，如果经济出现压力迹象，可能也会增加支出规模。
哈蒙德此前曾表示，他准备在有需要时为英国经济提供支持，以抵消退欧相关不确定性的影响。
他还放弃了前任奥斯本力图在2020年以前将英国预算从赤字转为盈余的计划。金融时报称，哈蒙德将把目标设为在2020年选出的议会五年任期中，实现公共财政平衡。
财政部发言人拒绝就该报导置评。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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