摩根大通首席投资办公室高风险债持仓逾千亿美元--FT

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透5月17日电---金融时报周四报导,处於摩根大通(JPM.N)20亿美元交易亏损事件核心的首席投资办公室,已建立逾1,000亿美元的资产支持证券和结构性产品仓位.
该报称,上述资产组合中包括"2008年金融危机的主角--复杂的高风险债券",但未说明这些持仓是否属於未进行对冲的仓位.
报称,该资产组合与导致摩根大通蒙受交易巨亏的信贷衍生品是分开的.
摩根大通发言人Kristin Lemkau回绝了立即作评的请求.(完)
--编译 艾茂林;审校 程琳
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路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透2月26日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。