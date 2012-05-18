摩根大通首席投资办公室高风险债持仓逾千亿美元--FT

路透5月17日电---金融时报周四报导,处於摩根大通(JPM.N)20亿美元交易亏损事件核心的首席投资办公室,已建立逾1,000亿美元的资产支持证券和结构性产品仓位.

该报称,上述资产组合中包括"2008年金融危机的主角--复杂的高风险债券",但未说明这些持仓是否属於未进行对冲的仓位.

报称,该资产组合与导致摩根大通蒙受交易巨亏的信贷衍生品是分开的.

摩根大通发言人Kristin Lemkau回绝了立即作评的请求.(完)

--编译 艾茂林;审校 程琳

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