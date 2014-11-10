《文汇报》：启动亚太自由贸易区进程意义重大

（11月10日社评）

亚太自贸区建设是本届APEC最受关注的议题之一。中国国家主席习近平在工商领导人峰会讲话中呼吁启动亚太自由贸易区进程。启动亚太自由贸易区进程意义重大，不仅有望化解区域内不同自贸安排的竞争困局，而且可以推动地区文化朝着大国合作、包容共赢的方向发展，并推动地区秩序转型。

正如习近平所指出，亚太的未来正处在关键的路口，要携手打造开放型亚太经济格局，既要把区域经济一体化提升到新高度，启动亚太自由贸易区进程，也要坚持开放的区域主义理念，推动建设开放型经济新体制和区域合作架构，让亚太的大门始终向全世界敞开。

一是亚太自由贸易区将为成员经济体注入新的活力。它与中国提出的建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，将为APEC各方创造可持续的经济增长。

二是亚太自由贸易区推动全球贸易发展。亚太占世界人口的40%、经济总量的57%、贸易总量的48%，是全球经济发展速度最快、潜力最大、合作最为活跃的地区，是世界经济复苏和发展的重要引擎。启动亚太自由贸易区进程，将能推动全球的多边贸易谈判，成为真正意义上的全球最大的经济体。

亚太自贸区的构想早在2004年就由APEC相关会议提出，但由于「目标过于宏大」、「难以驾驭」等原因而搁浅。中国所宣导的开放、包容的发展理念从中起到了推动作用，激发了APEC成员对亚太自贸区的热情和期盼。随着北京APEC会议正式启动亚太自贸区进程，在路线图的指引下，当前区内各相关自贸安排有望增强交流资讯，统筹协调进程，共同推动2025年建成亚太自贸区目标的实现。

亚太自贸区进程的重要性不仅只是技术层面的意义，更为重要的是它推动地区文化更稳定地走向大国合作、包容共赢的象征意义。亚太自贸区是一个开放的理念，不是取代、更不是吃掉现有的自贸安排，而是将它们看作亚太自贸区的实现途径。只要各方本着开放、包容、合作、共赢的思维，亚太自贸区的美好图景是能够实现的。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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