《星岛日报》：亚太自贸区验证美对华战略

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月12日社评）
一连两天的亚太经济合作组织峰会昨天闭幕，各国领袖在宣言中同意为亚太自由贸易区（FTAAP）北京路綫图背书，启动集体战略研究，作为推动区内经济的强大引擎，中国本来希望宣言订出2025年作为落实目标日期，却因美国和日本反对而告吹，反映美国总统奥巴马尽管扬言要摒除零和思维，否认谋求遏制中国，但是在国际话语权的争夺战中，却令人觉得是在行遏制中国之实。
亚太经合组织现时有21个成员国家和地区，人口占全球四成，贸易额占全球近半，经济总量更占全球近六成。根据华盛顿智囊彼德森国际经济研究院的推算，如果亚太自贸区成事，到2025年，美国出口可以大增6,260亿美元，中国出口更会额外增长16,000亿美元，成为多赢之局。
不过，美国对亚太自贸区构思有所顾忌，忧虑会影响现时由美国主导推动的泛太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP），这个包括日本等亚太12国的自贸安排，并不包括中国在内。
现时TPP谈判进入胶着状态，各国代表近日频频开会探讨解决分歧，有关各国的贸易部长还藉亚太经合会议在京举行期间，抽时间走去美国驻京大使馆开会，明剃中国眼眉。
TPP要求各国开放市场和对知识产权的保障比较高，符合美国利益，中国提出的亚太自贸区＂入场＂条件比较宽松，美国难免担心亚太自贸区启动筹备后，会影响现正僵持的TPP谈判。
外间早已视TPP为美国重返亚太抢占话语权及围堵中国的策略，中国则希望制订不以美国马首是瞻的国际政治和经贸游戏规则，构思新丝路经济，斥巨资成立被誉为＂中国版马歇尔计画＂的丝路基金，又设立亚洲基础设施投资银行。
如果美国为了推动自己得益较少而对中国有损的TPP，而拖延可令双方都获得庞大利益的亚太自贸区，就进一步暴露其抑制中国国际影响力和国际事务担当角色的思维，奥巴马日后就更难批评中国在国际事务上＂搭顺风车＂了。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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