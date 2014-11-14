独家：美国FTC要求苹果保护用户个人健康资讯

路透旧金山/华盛顿11月13日 - 两名消息人士对路透表示，美国联邦贸易委员会(FTC)目前正要求苹果(AAPL.O)保证，对于即将推出的智能手表与其他移动装置所收集到使用者敏感的个人健康资讯，不得未经使用者同意就加以利用。

两名皆熟知FTC想法的消息人士表示，近几个月，苹果代表已与FTC官员多次会面，强调该公司不会将用户的健康资讯贩买给市场行销公司这类第三方企业，也不会允许第三方开发者这么做。

苹果表示，该公司与包括FTC在内的全球各国监管机构密切合作，说明对内置数据的保护。苹果发言人Trudy Muller对路透表示，“对于他们的支持，我们感到鼓舞。”

苹果研发的HealthKit新平台，能管理移动健康应用程式的数据，让消费者能自行控制自身资讯的使用与分享方式。“我们是隐私为念来设计HealthKit，”Muller表示。

目前并没有迹象显示FTC将展开正式调查或质询此事，但双方的对话凸显FTC对于消费者健康与体能资讯受保护程度的关注渐增。

FTC拒绝对此表示意见。

两名消息人士称，FTC正十分密切地关注苹果即将推出的智能手表。该产品能够追踪使用者的脉搏，并有可能存储与其健康情况有关的数据。

消费者储存储在健康类移动应用中的多数数据，并未涵盖在被称为健康保险可携带和责任法案(HIPAA)的隐私保护法规中。不过FTC强调称，此类数据仍具有高度敏感性，该机构希望调查消费者录入数据的共享、交换和保护情况。

消息人士称，FTC也在检视，移动健康应用开发者在苹果iOS与谷歌安卓(Android)平台中进行营销时，是否采取了预防措施来保护使用者隐私，并将此作为优先任务。

一名消息人士和另一位熟悉情况的人士称，苹果聘请了一个外部专家团队，就健康隐私保护问题作出回应，其中包括健康数据保护律师Marcy Wilder。

消息人士指，该公司还在考虑指定一名内部健康隐私保护负责人。

苹果于8月底收紧了隐私保护规定，以确保通过HealthKit收集的个人数据不会被软件开发者用于广告或其他数据挖掘目的。该公司还表示，利用HealthKit的应用被要求指定隐私保护政策，不过苹果将如何执行这些规定仍有待观察。

FTC主席Edith Ramirez对苹果采取重要举措以维持消费者信任的作法表示赞赏。(完)

(编译 陈宗琦/徐文焰；审校 孙茉莉)

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