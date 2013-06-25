美国联邦贸易委员会对谷歌收购Waze一案进行初步问询

路透旧金山6月24日 - 据一位知情人士称，美国联邦贸易委员会(FTC)正对谷歌(GOOG.O)近来收购在线地图导航服务提供商Waze一案进行初步问询。

该消息人士透露，美国联邦贸易委员会这一问询举动尚未达到调查的程度，而且谷歌也正在主动配合。

消息人士对路透表示，本月稍早，谷歌以略高于10亿美元的现金，收购了以色列地图导航服务提供商Waze。谷歌可以在未获美国监管当局许可的情况下完成此笔交易，因为Waze在美国的营收及资产低于7,090万美元这道反垄断调查所要求的门槛。

谷歌和美国联邦贸易委员会均拒绝置评。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 侯向明)

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