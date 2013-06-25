美国联邦贸易委员会对谷歌收购Waze一案进行初步问询

英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide（更新版）
路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透旧金山6月24日 - 据一位知情人士称，美国联邦贸易委员会(FTC)正对谷歌(GOOG.O)近来收购在线地图导航服务提供商Waze一案进行初步问询。
该消息人士透露，美国联邦贸易委员会这一问询举动尚未达到调查的程度，而且谷歌也正在主动配合。
消息人士对路透表示，本月稍早，谷歌以略高于10亿美元的现金，收购了以色列地图导航服务提供商Waze。谷歌可以在未获美国监管当局许可的情况下完成此笔交易，因为Waze在美国的营收及资产低于7,090万美元这道反垄断调查所要求的门槛。
谷歌和美国联邦贸易委员会均拒绝置评。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 侯向明)
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路透墨尔本3月31日 - 美国商品对冲基金Blenheim Capital Management表示，在基本金属前景愈加光明的背景下，铜和锌十分突出，供应面的制约和中国驱动的需求料将在未来几个月提振价格。
绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)