新闻稿：惠誉称亚太经济体出现两大有利因素 但不确定性犹存

(以下翻译自惠誉发布的新闻稿)

惠誉在最新一期“APAC Risk Radar”中表示，大宗商品价格偏低和结构性改革是亚太区两个新的有利因素。低油价尤其能对该地区经济体的经济增长和消费起到支持作用。印度和印尼等国宣布的改革措施如能成功推行，则可持续增长的前景将更加光明。

中国经济成长进一步突然放缓的相关风险紧迫性提高。中国房地产市场若出现无序调整，则可能导致硬着陆，尽管这不是惠誉的基本情景假设。亚太其他地区当局则部署了不同的宏观审慎措施，以遏制各自房地产市场的过热趋势。有些市场房价持续上涨，对房地产市场调整的担忧体现在这一风险因素紧迫性的提高上，只不过其对评级可能产生的影响与惠誉的前次评估相同。

全球主要经济体前景的不确定性仍是亚太区面临的最大风险因素。其中包括中国经济成长放缓以及主要经济体可能趋疲，这可能会增加对亚洲新兴市场的外国融资风险。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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