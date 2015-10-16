惠誉调降巴西评级至BBB- 称投资级评级摇摇欲坠

路透圣保罗10月15日 - 惠誉周四将巴西评级调降至接近垃圾级，并警告该国可能很快就会失去投资级评级，因在长期衰退及持续的政治不确定情况下政府财政恶化。

惠誉将巴西评级从BBB调降至BBB-，并给予新评级负向展望，这表明未来一年左右可能还会再次下调评级。惠誉若进一步降评，则将意谓着有两大评级机构将巴西债券打入垃圾级。

“负向展望反映惠誉认为经济和财政可能持续表现不佳；同时政治方面的不确定性可能持续打压整体信心，”惠誉在声明稿中表示。

惠誉并称，这样的不确定性将会“推迟投资和成长的好转”。

降评宣布后，巴西雷亚尔BRL=回吐稍早涨幅，下跌约1%。降评可能增加巴西和巴西企业的举债成本。

一个多月前，标准普尔才摘掉了巴西的投资评级，称政治面问题加重已扰乱了巴西的经济政策。

若遭到第二家评级机构降评至垃圾级，带来的市场冲击会比被首家降至垃圾级时还要更大，因许多投资不得持有至少被两家评级机构评为非投资级的债券。

外界普遍预期惠誉会将巴西的评级调降至少一个级距，以和其他评级机构的评级更为一致。穆迪8月11日将巴西评级降至投资级别的最低一个级距，展望稳定。

惠誉降评决定公布后，巴西总统罗塞夫办公室周四表示，该国正采取措施阻止通胀和重新平衡公共财政，这在未来几年将有助巴西稳定债务。(完)