惠誉调降巴西评级至BBB- 称投资级评级摇摇欲坠

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透圣保罗10月15日 - 惠誉周四将巴西评级调降至接近垃圾级，并警告该国可能很快就会失去投资级评级，因在长期衰退及持续的政治不确定情况下政府财政恶化。
惠誉将巴西评级从BBB调降至BBB-，并给予新评级负向展望，这表明未来一年左右可能还会再次下调评级。惠誉若进一步降评，则将意谓着有两大评级机构将巴西债券打入垃圾级。
“负向展望反映惠誉认为经济和财政可能持续表现不佳；同时政治方面的不确定性可能持续打压整体信心，”惠誉在声明稿中表示。
惠誉并称，这样的不确定性将会“推迟投资和成长的好转”。
降评宣布后，巴西雷亚尔BRL=回吐稍早涨幅，下跌约1%。降评可能增加巴西和巴西企业的举债成本。
一个多月前，标准普尔才摘掉了巴西的投资评级，称政治面问题加重已扰乱了巴西的经济政策。
若遭到第二家评级机构降评至垃圾级，带来的市场冲击会比被首家降至垃圾级时还要更大，因许多投资不得持有至少被两家评级机构评为非投资级的债券。
外界普遍预期惠誉会将巴西的评级调降至少一个级距，以和其他评级机构的评级更为一致。穆迪8月11日将巴西评级降至投资级别的最低一个级距，展望稳定。
惠誉降评决定公布后，巴西总统罗塞夫办公室周四表示，该国正采取措施阻止通胀和重新平衡公共财政，这在未来几年将有助巴西稳定债务。(完)
(编译 戴素萍/张若琪 审校 王丽鑫/于春红)
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