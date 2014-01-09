惠誉知名分析师朱夏莲将离职

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透上海1月9日 - 惠誉评级的知名分析师朱夏莲(Charlene Chu)周四表示，她将离开惠誉。朱夏莲曾对中资银行快速增长的某些投资产品进行过直言不讳的批评。
她以不断发布理财产品研究报告、表达这类产品对金融系统带来风险的担忧而为人知。
朱夏莲现在北京，她在电话上对路透表示她将要离开惠誉，但没有透露下一步动向。
根据《华尔街日报》8月份披露的资料，朱夏莲于2006年加入惠誉，此前曾在纽约联邦储备银行和麦肯锡就职。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。