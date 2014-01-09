惠誉知名分析师朱夏莲将离职

路透上海1月9日 - 惠誉评级的知名分析师朱夏莲(Charlene Chu)周四表示，她将离开惠誉。朱夏莲曾对中资银行快速增长的某些投资产品进行过直言不讳的批评。

她以不断发布理财产品研究报告、表达这类产品对金融系统带来风险的担忧而为人知。

朱夏莲现在北京，她在电话上对路透表示她将要离开惠誉，但没有透露下一步动向。

根据《华尔街日报》8月份披露的资料，朱夏莲于2006年加入惠誉，此前曾在纽约联邦储备银行和麦肯锡就职。(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)

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