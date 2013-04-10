惠誉下调中国评级 短期对人民币汇率产生贬值压力

路透香港4月10日 - 因忧虑中国信贷高速膨胀及影子银行扩张将损害金融稳定，评级机构惠誉周二将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+。国内券商认为，海外评级机构开始关注中国的系统性风险，料短期内对人民币汇率产生贬值压力，但对国内市场冲击有限，利于规范地方政府发债。

宏源证券周三报告表示，惠誉下调评级对国外融资和人民币汇率可能会产生一定波及。惠誉报告中提到信贷扩张过快以及政府面临的巨额债务，这会对海外投资者对于中国经济前景的判断产生负面影响。

可能产生的直接影响有两个：国外投资者要求风险补偿，提高国内企业在海外融资的成本；短期内对人民币汇率产生贬值压力，但因为国内的债务水平尚未达到能够威胁复苏前景的地步，大规模资金流出可能性不大。

人民币兑美元中间价周三报6.2548元，创下历史新高。

宏源并称，下调评级料对国内债券收益率影响有限，因国内债市开放度不高，少有国外投资者参与，而国内投资者对于这一问题早已有过深刻的讨论，风险已经被合理定价。

而中国政府包括地方政府债务规模占GDP(国内生产总值)比重还属于安全线范围，加上中国政府对于金融体系的控制力，短期基本没有违约可能。惠誉对于中国政府债务的估计为占GDP的49.2%，远低于国际公认的政府公共债务安全界限60%。

宏源同时认为，国际关注有利于促进中国地方政府发债的规范化进程，只要城投债未来不出现无序大扩张，其他评级机构跟进调降评级可能性较低，国内资本市场受到影响相应较小。

广发证券今日亦称，惠誉下调评级对人民币汇率会产生影响，短期来看将面临资金外流的局面，很可能导致人民币汇率贬值预期增强；并对离岸债市的影响负面，收益率曲线会出现陡峭化上升，而对于国内债市，则可能通过对短端流动性的冲击，导致收益率曲线平坦化上升。(完)

(发稿 赵红梅; 审校 张喜良)

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