惠誉将法国评级调降至“AA” 称其政府预算节省措施不足

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透12月12日 - 惠誉评级周五将法国债信评级从AA+调降至AA，称该国修改后的减赤目标不足以避免评级调降。
惠誉指出，法国政府的预算节省措施不足以改变惠誉对法国“政府债务发展状况”的预测。
惠誉10月曾表示，“欧盟执委会发表对法国2015年预算案的意见后，在该国公共债务状况没有出现实质改善的情况下，它有可能将该国评级调降一个级距。”
在投资者对评级调降已有所预期的情况下，法国10年期公债FR10YT=RR收益率周五触及纪录低点0.891%，因市场希望欧洲央行将很快开始购买主权债以刺激经济成长。
惠誉指出，法国经济前景疲弱，今年的经济增长率预计将低于欧元区的平均增长水平，“为四年来首次”。
惠誉称，法国的长期评级展望为稳定。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
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