惠誉称全球经济复苏愈发依赖美国经济增长

路透伦敦12月8日(惠誉) - (以下惠誉新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准) 惠誉在其最新的全球经济展望中称，全球增长不均衡，但将在2015年和2016年增强。充满活力的美国经济将是全球增长的主要引擎，而欧元区、日本和许多大型新兴经济体的复苏继续停滞。自9月展望公布以来，全球增长前景整体略转差，风险仍偏于下行。

惠誉对2014年全球增长率的预估为2.5%，与2013年持平，2015年和2016年将分别升至2.9%和3%。与9月的展望相比，2015年和2016年的增长率预估均下调了0.1个百分点，主要受到新兴市场的拖累。

对于美国经济，惠誉仍维持2015年和2016年国内生产总值(GDP)分别增长3.1%和3%的预估，此为发达经济体中最高，2014年增长预估为2.3%。美国第三季GDP环比年率为增长3.9%。

欧元区复苏仍然脆弱，二线和核心成员国均呈现疲态。

目前预计欧元区2014年经济增长率为0.8%，2015年为1.1%，较9月的展望分别下调0.1和0.3个百分点。2016年增长预估维持在1.5%不变。

原油价格下跌将提振全球经济成长。考虑到近几个月油价大幅下挫，以及石油输出国组织(OPEC)未采取行动逆转跌势，惠誉已将2014年布兰特原油价格预估下调至每桶100美元，2015年价格料为每桶83美元，2016年料在每桶90美元。

新兴市场国家面临的疲弱问题比之前的预估更大、更持久。惠誉预计2014年新兴市场的经济成长率将从2013年的4.7%放缓至4%。2015和2016年则将小幅回升，分别达4.1%和4.5%。

中国的经济放缓是结构性现象，我们预计中国2014年GDP增长率将为7.3%，2015和2016年分别料为6.8%和6.5%，因经济将逐步再平衡，同时寻求控制杠杆。

我们现预计2014年日本实质GDP增长率料在0.8%，较9月预估下修了0.6个百分点。不过，我们认为一些拖累因素只是暂时性的，整体环境依然有利于经济更加强劲地增长。基于这个原因，我们将2015年经济成长预估从1.3%上调至1.5%。2016年预估则保持在1.3%不变。

虽然就业市场趋紧，但通胀压力较轻，暗示美联储和英国央行的货币政策收紧过程将较慢。全球主要利率中期内仍将维持在低位，2016年之前至少会低于2%。考虑到我们的基本预期是，经济将逐步复苏、核心通胀率将保持稳定、而且量化宽松在制度上面临很大阻力，因此我们目前预测，欧洲央行将推迟与主权公债有关的QE举措。(完)

(编译 张荻/洪曦; 审校 杜明霞/许娜)

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