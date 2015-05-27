富时推出纳入中国A股的过渡指数 初始权重为5%

小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
路透香港5月26日 - 全球最大指数公司之一富时罗素(FTSE Russell)表示，将推出两个纳入中国A股的过渡指数，准备以这种渐进的方式在两到三年内将中国A股纳入到其全球新兴市场指标股指中。
随着沪港通等改革助力中国股市实现开放，外界对人民币计价的沪深两市股票被纳入指标股指的期待日益升温。
中国当局为了让中国A股纳入全球指标指数做了大量游说工作，若被纳入，可能推动数十亿美元资金涌入中国股市，但一些全球基金巨头反对这样做，因为中国仍有投资限制。
“富时拿出了一个折衷办法。考虑到不少重量级指数使用者对全球指标指数纳入中国A股的不妥协态度，富时的做法并不完全出人意料，”上海投资顾问公司Z-Ben的常务董事Michael McCormack表示。
富时是赶在6月9日MSCI明晟(MSCI.N)决定是否纳入A股之前宣布上述消息的。MSCI明晟拥有全球最具影响力的新兴市场指标指数，约有1.7万亿美元的基金以此为追踪标的指数。
“一些投资人希望动作远快过其他人。”富时罗素行政总裁麦思平(Mark Makepeace)周二在香港对记者表示。
“那些最大的基金希望早一步行动，这对某些人来说是比较复杂的事情，他们会希望有较长的时间来处理这种转变。”他并表示，纳入中国A股的想法曾让一些客户感到震惊。
麦思平指出，对于税务、资本流动、清算及结算的疑虑，仍是指数纳入A股的主要障碍，等到A股达到富时罗素的标准时，这两支新指数将与标准富时新兴市场指数合并。
新指数名为富时新兴市场过渡指数(FTSE Emerging inclusion index)，中国A股所占的初始权重为5%；待国际投资者可全面进入A股市场后，权重将增至32%。
富时罗素称，若计入包括H股在内的其他各种中国股票，中国股票将占到新兴市场指数的50%。富时预定9月时更新其计划。
上海对冲基金Shanshan Finance的股票交易主管Wu Kan称，全球资金流入一开始可能有限。
他并表示，中国资本市场还没有完全开放，衍生品稀少，也缺乏全球投资人可用来对冲风险的做空工具。(完)
(编译 王颖/张若琪 审校 白云)
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