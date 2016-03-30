富时罗素最新中国股票指数将包含A股和H股公司

路透伦敦3月30日 - 指数供应商富时罗素(FTSE Russell)周三表示，已编制了一项中国股票指数，这将是富时罗素第一个囊括中国内地和香港上市中资股票的指标指数。

全球性指标股指通常不纳入在中国上海和深圳交易所上市的中资股票(A股)，而是往往采用在香港上市的股票(H股)。外资可以在官方批准的配额内交易A股。

富时表示，这项名为A-H-50指数的中国股票指数将纳入多家中国大型企业，德意志银行已授权在伦敦和法兰克福上市的交易所上市基金(ETF)采用该指数。(完)