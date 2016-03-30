富时罗素最新中国股票指数将包含A股和H股公司

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透伦敦3月30日 - 指数供应商富时罗素(FTSE Russell)周三表示，已编制了一项中国股票指数，这将是富时罗素第一个囊括中国内地和香港上市中资股票的指标指数。
全球性指标股指通常不纳入在中国上海和深圳交易所上市的中资股票(A股)，而是往往采用在香港上市的股票(H股)。外资可以在官方批准的配额内交易A股。
富时表示，这项名为A-H-50指数的中国股票指数将纳入多家中国大型企业，德意志银行已授权在伦敦和法兰克福上市的交易所上市基金(ETF)采用该指数。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)