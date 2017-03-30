调查：英国股市富时100指数未来几个月料跌 但明年可望再创新高

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透伦敦3月29日 - 路透调查显示，英国周三正式启动退出欧盟的程序后，未来几个月英国股市富时100指数.FTSE料将走跌，但明年可能创新高。
自英国去年6月意外公投决定退欧以来，英股已经寻获支撑，因英镑下挫、大宗商品市场复苏、经济表现远好于此前担忧；3月稍早指标股指还曾触及7,447.0点的纪录高点。
“自英退公投以来富时指数已有一波令人瞩目的行情，因英镑下跌让英国跨国企业的股价受惠。此外，自美国大选以来全球股市普遍上涨也扶助了富时指数，”CMC Markets首席市场策略师Colin Cieszynski说。
英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三正式启动退欧程序。但对于英国在退欧谈判中将采取什么基调，目前仍不明朗。
路透调查20位交易员、基金经理和策略师的预估中值显示，富时100指数年中将跌至7,250点，较周二收盘价7,343.42点低了1%多一些。但股市观察家对英退的任何长期负面影响再次反应漠然。
根据过去一周进行的调查，2017年底前英国指标股指料将回升至7,425点。之后将升破前高，在明年6月底料达7,500点。
“原因将不再是英镑疲弱--英退对英镑最严重的影响已过，”London Capital Group的Jasper Lawler称。
“这次将是因为美国市场正大量被高估，而全球股市还普遍处于多头行情。人们曾担心英退的影响而避开风险，因此表现相对落后的市场将获得补救。”
“自英退公投以来，英镑挫跌已明显拉高跨国企业的获利，”Edison Investment Research首席投资策略师Alastair George说。
然而本月稍早的另一项路透调查显示，英镑的下行动力大概快结束了，基于反弹无望，未来几年英镑大概会在距离当前汇价不远的水平交投。(完)
(编译 张若琪 审校 许娜)
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