调查：英国股市富时100指数未来几个月料跌 但明年可望再创新高

自英国去年6月意外公投决定退欧以来，英股已经寻获支撑，因英镑下挫、大宗商品市场复苏、经济表现远好于此前担忧；3月稍早指标股指还曾触及7,447.0点的纪录高点。

“自英退公投以来富时指数已有一波令人瞩目的行情，因英镑下跌让英国跨国企业的股价受惠。此外，自美国大选以来全球股市普遍上涨也扶助了富时指数，”CMC Markets首席市场策略师Colin Cieszynski说。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三正式启动退欧程序。但对于英国在退欧谈判中将采取什么基调，目前仍不明朗。

路透调查20位交易员、基金经理和策略师的预估中值显示，富时100指数年中将跌至7,250点，较周二收盘价7,343.42点低了1%多一些。但股市观察家对英退的任何长期负面影响再次反应漠然。

根据过去一周进行的调查，2017年底前英国指标股指料将回升至7,425点。之后将升破前高，在明年6月底料达7,500点。

“原因将不再是英镑疲弱--英退对英镑最严重的影响已过，”London Capital Group的Jasper Lawler称。

“这次将是因为美国市场正大量被高估，而全球股市还普遍处于多头行情。人们曾担心英退的影响而避开风险，因此表现相对落后的市场将获得补救。”

“自英退公投以来，英镑挫跌已明显拉高跨国企业的获利，”Edison Investment Research首席投资策略师Alastair George说。

然而本月稍早的另一项路透调查显示，英镑的下行动力大概快结束了，基于反弹无望，未来几年英镑大概会在距离当前汇价不远的水平交投。(完)