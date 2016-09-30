富时罗素拒绝将中国A股纳入新兴市场指数

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透9月29日 - 指数供应商富时罗素(FTSE Russell)周四表示，不把中国A股纳入新兴市场指数之中，呼应美国业者MSCI明晟6月不把A股纳入新兴市场指标指数的决定。
富时罗素执行长Mark Makepeace表示，A股将留在观察名单上，可能归入次级新兴市场(secondary emerging market)当中，并称中国被纳入新兴市场指数只是时间问题。
“中国相当重要，纳入指数终将实现，”Makepeace通过电话表示。“我们之中没人有把握说什么时候会纳入，这取决于中国当局，但中国是一个非常大且重要的市场。”
富时罗素表示，暂不纳入中国A股的原因在于担心中国的资本管制，以及对金融市场实施干预的倾向。
Makepeace指出，虽然中国方面已经做出一些正面的改变，包括推出沪港通、加大配额、及减少资金汇回限制等等，但外资仍需增强对中国金融市场的信心。
虽然富时罗素并未正式改变国家分级，但称已将阿根廷及罗马尼亚分别纳入可能升至前沿市场及次级新兴市场地位的观察名单，另外可能将尼日利亚纳入可能从前沿市场降级为未分类市场的名单。
根据该公司声明，哈萨克斯坦、科威特、蒙古、波兰及沙特仍留在可能重新分级的观察名单中，但并未见到任何变动。
富时罗素下次将在明年3月发布正式更新。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。