富时罗素拒绝将中国A股纳入新兴市场指数

路透9月29日 - 指数供应商富时罗素(FTSE Russell)周四表示，不把中国A股纳入新兴市场指数之中，呼应美国业者MSCI明晟6月不把A股纳入新兴市场指标指数的决定。

富时罗素执行长Mark Makepeace表示，A股将留在观察名单上，可能归入次级新兴市场(secondary emerging market)当中，并称中国被纳入新兴市场指数只是时间问题。

“中国相当重要，纳入指数终将实现，”Makepeace通过电话表示。“我们之中没人有把握说什么时候会纳入，这取决于中国当局，但中国是一个非常大且重要的市场。”

富时罗素表示，暂不纳入中国A股的原因在于担心中国的资本管制，以及对金融市场实施干预的倾向。

Makepeace指出，虽然中国方面已经做出一些正面的改变，包括推出沪港通、加大配额、及减少资金汇回限制等等，但外资仍需增强对中国金融市场的信心。

虽然富时罗素并未正式改变国家分级，但称已将阿根廷及罗马尼亚分别纳入可能升至前沿市场及次级新兴市场地位的观察名单，另外可能将尼日利亚纳入可能从前沿市场降级为未分类市场的名单。

根据该公司声明，哈萨克斯坦、科威特、蒙古、波兰及沙特仍留在可能重新分级的观察名单中，但并未见到任何变动。

富时罗素下次将在明年3月发布正式更新。(完)