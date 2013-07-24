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时事要闻 | 2013年 7月 25日 星期四 07:30 BJT

斯诺登或将很快离开莫斯科机场--机场消息人士

路透莫斯科7月24日 - 莫斯科一机场官员周三表示，美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登已经获得俄方文件许可，准其离开一直滞留的机场过境区。

该官员告诉路透，斯诺登将在周三晚些时候经由一名律师接到文件。这位匿名官员说，律师“将转交给他这些文件”。

俄罗斯移民当局拒绝立即就此置评。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)

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