斯诺登或将很快离开莫斯科机场--机场消息人士

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科7月24日 - 莫斯科一机场官员周三表示，美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登已经获得俄方文件许可，准其离开一直滞留的机场过境区。
该官员告诉路透，斯诺登将在周三晚些时候经由一名律师接到文件。这位匿名官员说，律师“将转交给他这些文件”。
俄罗斯移民当局拒绝立即就此置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
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路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。