华富国际引入民银国际等投资者协议失效 股价曾急挫逾四成

路透香港3月2日 - 香港本地券商华富国际(0952.HK)周三称，向民生银行(1988.HK)(600016.SS)子公司民银国际等投资者发行新股之协议失效，股价一度急挫逾四成。

华富国际在联交所的声明称，由于认购协议的先决条件，包括证监会批准持牌法团主要股东变更至民银国际以及联交所批准所有认购股份上市及买卖，于限期前均未能达成，故认购协议已于2月28日失效。

但公司指出，“民银国际与本公司正持续磋商以寻求认购新股份之可能性。”

去年8月，华富国际获民银国际以及安邦集团、新希望全球等11名联合投资者，以每股0.565港元或总代价130.26亿港元认购新股，交易令民银国际将成为华富国际的主要股东。

民生银行上月中还表示，中国银监会原则上同意民银国际以总出资不超过50.1亿港元收购华富国际，并持有华富国际不超过35.56%股权。

华富国际周一起停牌，今早复牌股价一度急挫逾四成，至0.76港元的逾10个月低位。香港时间15:47，该股跌37.69%，报0.81港元。（完）

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