富士通称最大股东富士电机将出售所持多数股权

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透东京2月7日 - 日本电子综合企业富士通(6702.T)周二称，最大股东将出售所持富士通多数股权，作为两家公司解除交叉持股计划的一部分。
富士电机(Fuji Electric) (6504.T)计划剥离1.689亿股富士通股份。富士通称，希望将这些股份售予海外投资者。
富士通还表示，计划以最多250亿日圆(2.25亿美元)从市场中回购至多3,900万股股票。
股份出售的条款尚未决定。
基于富士通周二收盘价，此次出售交易价值约1,140亿日圆(10亿美元)。(完)
(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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