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国际财经 | 2017年 2月 7日 星期二 16:18 BJT

富士通称最大股东富士电机将出售所持多数股权

路透东京2月7日 - 日本电子综合企业富士通(6702.T)周二称，最大股东将出售所持富士通多数股权，作为两家公司解除交叉持股计划的一部分。

富士电机(Fuji Electric) (6504.T)计划剥离1.689亿股富士通股份。富士通称，希望将这些股份售予海外投资者。

富士通还表示，计划以最多250亿日圆(2.25亿美元)从市场中回购至多3,900万股股票。

股份出售的条款尚未决定。

基于富士通周二收盘价，此次出售交易价值约1,140亿日圆(10亿美元)。(完)

(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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