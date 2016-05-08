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时事要闻 | 2016年 5月 9日 星期一 07:18 BJT

福建三明市发生山体滑坡 已有34人失踪--新华

路透北京5月8日 - 新华社周日报导，福建三明市泰宁县开善乡发生山体滑坡，造成池潭水电厂1座办公楼被冲垮、1座项目工地住宿工棚被埋压。截至12时，已造成7人受伤，另有34人失踪。

灾害发生后，中国国家主席习近平要求福建省和相关部门迅速组织力量开展抢险救援，全力搜救被困、失踪人员，尽最大努力减少人员伤亡，并妥善做好伤员救治、伤亡人员亲属安抚等善后工作。

国务院工作组正赶赴现场指导救援工作，福建省委省政府主要负责同志已在现场指挥，抢险救援工作正进行。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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