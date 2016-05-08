福建三明市发生山体滑坡 已有34人失踪--新华

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京5月8日 - 新华社周日报导，福建三明市泰宁县开善乡发生山体滑坡，造成池潭水电厂1座办公楼被冲垮、1座项目工地住宿工棚被埋压。截至12时，已造成7人受伤，另有34人失踪。
灾害发生后，中国国家主席习近平要求福建省和相关部门迅速组织力量开展抢险救援，全力搜救被困、失踪人员，尽最大努力减少人员伤亡，并妥善做好伤员救治、伤亡人员亲属安抚等善后工作。
国务院工作组正赶赴现场指导救援工作，福建省委省政府主要负责同志已在现场指挥，抢险救援工作正进行。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。