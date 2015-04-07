福建漳州腾龙芳烃公司爆燃着火事故原因初步查明--新华

报导称，福建省和漳州市安监部门抽调的九位危化品安全专家赶赴现场后，初步研判认为事故是由于二甲苯装置发生着火，具体原因有待进一步调查，引燃西侧约100米的三个中间罐（内浮顶）。

6日18时56分，腾龙芳烃二甲苯装置发生漏油着火事故，引发装置附近中间罐区（2）三个储罐爆裂燃烧。分别是607罐存油2,000立方和608罐存油6,000立方的重石脑油储罐，另一个610罐存油4,000立方的轻重整液罐。

据事故处置指挥部介绍，当前事故废水已全部收集入应急池，在下风向三个重点村设立监测点，未检测出超标污染物。截至7日7时，共有六人因伤住院治疗，其中现场受伤1人，玻璃刮伤5人。另据卫生部门的统计，另有13人陆续到医院接受检查、留院观察，总体症状较轻，伤情得到控制。