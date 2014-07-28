上半年福建海南等五地区节能形势十分严峻--发改委

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京7月28日 - 中国国家发改委周一称，通过对各地节能减排形势进行分析，并对照各地“十二五”年均节能任务，上半年福建和海南等五个地区预警等级为一级，节能形势十分严峻；而北上广深等24个地区为三级，节能工作进展基本顺利。
发改委网站刊登的新闻稿并称，为了强化能耗增速控制目标，下一步将把各地区能源消费增速纳入晴雨表预警机制。
上半年，福建、海南、青海、宁夏、新疆等五个地区预警等级为一级，陕西预警等级为二级，节能形势比较严峻；而北京、上海、广东、天津、重庆、河北、山西等24个地区预警等级为三级，节能工作进展基本顺利。
“西藏缺乏统计数据，没有进行预测。与1-5月相比，陕西由三级预警上升为二级预警，”发改委新闻稿称。
若与“十二五”节能工作进度要求相比较，上半年海南、青海、宁夏、新疆等四个地区预警等级为一级，福建、陕西等两个地区预警等级为二级。和1-5月相比，福建是由一级预警下降为二级预警。
而北京、上海、广东、天津、重庆、河北、山西等24个地区预警等级为三级。（完）
欲览详情，请点击国家发改委网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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