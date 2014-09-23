福建养殖户因污水致鲍鱼大面积死亡打砸船厂

路透上海9月23日 - 福建华东船厂一名姓张的助理经理周二称，至少500名养殖户围堵船厂并打砸厂区和办公楼，导致该厂暂停运营。这些养殖户指责该厂污水引发鲍鱼大面积死亡。

张经理表示，船厂从上周三起停工。华东船厂位于福建罗源湾北部海岸。

张经理称，8月大量鲍鱼死亡，附近村子的养殖户前往罗源湾党支部办公室讨说法。他们没有获得任何答复，于是决定直接针对华东船厂。

“16日（上周二）一些养殖户围住了我们的一位领导，不许他离开，也不许他喝水或吃东西，”张经理说道。

“第二天来了至少500名养殖户。码头停工后，他们进入了锁着的财务和行政部门办公室，打砸电脑、橱柜……砸累了之后离去。”

媒体报导称，养殖户指责该厂排污导致养殖鲍鱼的水被污染。罗源政府一名官员表示已经派出一个小组进行调查。

张经理表示，工厂在等待当地政府的批准，然后再复工。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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