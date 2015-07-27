福建省原副省长徐钢因严重违纪违法被双开--中纪委

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
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路透北京7月27日 - 中国中央纪委监察部网站周一宣布，福建省原副省长徐钢因严重违纪违法被开除党籍，并由监察部报请国务院批准给予其行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。
中纪委称，经查徐钢严重违反廉洁自律规定，利用职务上的便利，为其妻的经营活动谋取利益；严重违反中央八项规定精神，由他人出资安排打高尔夫球。
利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受巨额贿赂。其中，受贿问题涉嫌犯罪。徐钢还存在干扰、妨碍组织审查的行为，与其妻及部分行贿人串供，转移、藏匿赃款赃物。 “徐钢身为党的高级领导干部，严重违反党的政治规矩和组织纪律，严重违纪违法，且党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。”中纪委称。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，徐钢，1958年12月出生，曾任泉州市委书记，2013年1月任福建省副省长。今年3月20日，中央纪委监察部网站发布消息，徐钢涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。
另外，中纪委在上周五公告称，河北省委书记、省人大常委会主任周本顺涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
十八大以来中国保持高压反腐，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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