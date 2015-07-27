福建省原副省长徐钢因严重违纪违法被双开--中纪委

路透北京7月27日 - 中国中央纪委监察部网站周一宣布，福建省原副省长徐钢因严重违纪违法被开除党籍，并由监察部报请国务院批准给予其行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

中纪委称，经查徐钢严重违反廉洁自律规定，利用职务上的便利，为其妻的经营活动谋取利益；严重违反中央八项规定精神，由他人出资安排打高尔夫球。

利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受巨额贿赂。其中，受贿问题涉嫌犯罪。徐钢还存在干扰、妨碍组织审查的行为，与其妻及部分行贿人串供，转移、藏匿赃款赃物。 “徐钢身为党的高级领导干部，严重违反党的政治规矩和组织纪律，严重违纪违法，且党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。”中纪委称。