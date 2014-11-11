日本个股：Fujifilm预计该公司流感药Avigan能有效治疗埃博拉

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京11月11日 - 日本Fujifilm Holdings Corp 周二表示，预期该公司的流感药物Avigan成为治疗埃博拉的高效药物。
“目前使用这种药物对埃博拉病人进行治疗之后，有四人已经康复，”该公司会长古森重隆在记者会上表示。“我们相信这种药物治疗埃博拉将非常有效。”
Fujifilm曾是全球最大的摄影胶卷生产商之一，该公司目前在扩张制药业务。2008年该公司收购了Toyama Chemical，后者的流感药品Avigan被用于对抗埃博拉。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。