日本个股：Fujifilm预计该公司流感药Avigan能有效治疗埃博拉

路透东京11月11日 - 日本Fujifilm Holdings Corp 周二表示，预期该公司的流感药物Avigan成为治疗埃博拉的高效药物。

“目前使用这种药物对埃博拉病人进行治疗之后，有四人已经康复，”该公司会长古森重隆在记者会上表示。“我们相信这种药物治疗埃博拉将非常有效。”

Fujifilm曾是全球最大的摄影胶卷生产商之一，该公司目前在扩张制药业务。2008年该公司收购了Toyama Chemical，后者的流感药品Avigan被用于对抗埃博拉。(完)