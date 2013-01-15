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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 14:45 BJT

日本个股: 富士重工称,并未接获波音调整787客机生产通知

路透东京1月15日 - 波音 787 Dreamliner飞机零组件供应商富士重工 周二表示,该公司并未接获任何有关调整产出的通知;此前该款客机出现一些问题.

上周787客机发生了一连串事故,包括漏油、电池起火、线路安装问题、煞车电脑系统故障、以及驾驶舱窗户出现裂缝等,导致美国当局要求重新检视787 Dreamliner客机.

周一日本当局针对日本航空 一架客机展开个别调查;该架客机上周在美国波士顿机场漏油之后,该飞机的油槽又再度发生燃料泄漏事故.两次的漏油事故与不同的阀门问题有关.(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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