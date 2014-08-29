版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 14:52 BJT

企业结盟：台湾联电投资50亿日圆，获得富士通半导体厂9.3%股权

路透东京8月29日 - 日本富士通 周五表示，台湾联电 将对该公司在日本中部的新半导体厂投资50亿日圆(4,800万美元)，获得9.3%的股权。

上月路透曾报导称，消息人士透露，富士通计划与台湾联电成立合资公司，新公司将拥有并运作富士通位于日本中部三重县的主要半导体工厂。 (完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐