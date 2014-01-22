富士通有意收购IBM低端服务器业务--WSJ

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透1月22日 -《华尔街日报》周三援引知情人士报道称，日本富士通集团(6702.T)正考虑收购IBM(IBM.N)的低端服务器业务。
富士通和IBM均拒绝置评。
近期有报道称，联想集团(0992.HK)和戴尔电脑是IBM旗下x86服务器业务的潜在买家。
由于价格上的分歧，去年联想未能就收购该项业务与IBM达成协议。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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