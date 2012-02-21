富士通和松下计划进军欧洲智能手机市场

路透2月20日电（记者 Tarmo Virki）---日本富士通公司(6702.T)和松下(6752.T)计划进军欧洲智能手机市场，苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)在日本市场对其构成压力。

松下周一发布Eluga手机，重返欧洲市场。富士通称，该公司计划在欧洲推出更多手机产品。

日本手机商海外竞争力不足，部分原因是其重点关注国内市场技术研发，分析师称，日本手机商此次试图进军竞争激烈的欧洲市场，也可能面临重重困难。

调研公司Kantar Worldpanel ComTech分析师Dominic Sunnebo称：“鉴於日本市场增长空间有限，因此进军欧洲智能手机市场合情合理。但他们若想成功将面临巨大挑战。”

调研公司Strategy Analytics称，去年仅苹果一家就占有日本市场10%的份额。日本是全球第三大智能手机市场。

松下Eluga手机将於4月发售，定价略高於400欧元，不含运营商补贴。这款新手机配置4.3英寸触摸屏，使用Texas Instruments(TXN.O)处理器和谷歌(GOOG.O)Android操作系统。

松下称，这是其即将在欧洲推出的一系列智能手机组合当中的第一款。松下希望在截至2013年5月的下一财年里，在欧洲售出150万部智能手机。

富士通也计划面向欧洲市场推出一系列智能手机和平板电脑。公司发言人称，富士通仍在与运营商谈判，双方尚未就具体发布及时间表达成一致。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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