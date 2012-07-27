富士通与台积电洽谈出售半导体厂--消息

路透东京7月27日电---熟知情况的消息人士周五对路透表示,日本富士通(6702.T)正与全球最大晶圆代工厂商--台积电(2330.TW)洽谈出售其主要半导体厂.

面对基础设备升级成本高昂、日圆不断升值及三星电子(005930.KS)等对手的猛烈进击,日本半导体厂商争相委外生产.

富士通位於三重县的工厂生产相机用影像处理晶片及超级电脑用的数值计算晶片.

消息人士表示,该公司计划出售该工厂,因其整体策略为把制造从设计部门分割出来,藉此追求所谓的"无晶圆"模式,即不再有生产设备或晶圆厂.

富士通表示,公司尚未宣布该消息.其称,一切都没有定案.

台积电发言人孙又文不予置评.

今年稍早,有数位消息人士对路透表示,瑞萨电子(6723.T)、富士通及Panasonic Corp (6752.T),在洽谈合并晶片事业并将生产委外给台积电对手GlobalFoundries.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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