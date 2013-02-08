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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 08:55 BJT

日本热股: 富士通股价触及10个月高位,此前宣布微芯片业务重组

路透东京2月8日 - 富士通 股价周五大涨,触及10个月高位,之前该公司宣布微芯片(晶片)业务重组.

富士通股价一度劲扬8%至446日圆.(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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