版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 22:48 BJT

标题新闻：富士通总裁称料不久与联想集团达成协议，整合双方个人电脑业务，正进行最后阶段磋商

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐