日本富士通与中国联想集团将推迟整合个人电脑业务--NHK

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京3月23日 - 日本放送协会(NHK)周四在其网站报导称，日本富士通(6702.T)和中国联想集团(0992.HK)会把整合个人电脑业务的计划推迟到下月或者更晚。
NHK报导称，两家公司已在进行深入谈判，旨在于本月底前达成协议，但谈判需要时间。
NHK援引富士通称，这对整合计划本身没有影响。(完)
(编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。