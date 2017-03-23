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国际财经 | 2017年 3月 23日 星期四 14:32 BJT

日本富士通与中国联想集团将推迟整合个人电脑业务--NHK

路透东京3月23日 - 日本放送协会(NHK)周四在其网站报导称，日本富士通(6702.T)和中国联想集团(0992.HK)会把整合个人电脑业务的计划推迟到下月或者更晚。

NHK报导称，两家公司已在进行深入谈判，旨在于本月底前达成协议，但谈判需要时间。

NHK援引富士通称，这对整合计划本身没有影响。(完)

(编译 侯雪苹；审校 刘秀红)

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