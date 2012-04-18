富士施乐拟提高中国业务占比 增强研发能力

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透上海4月18日电---因应中国经济的快速成长,全球领先的文档服务提供商--富士施乐未来将致力拓展中国市场份额,提高中国业务占公司的比重;公司最新举措就是增强中国开发能力,中国将由生产销售基地向以产品研发为重心转型.
目前富士施乐的产品设计和开发主要集中在日本.未来三年,公司将增加中国本地的产品开发团队规模,由目前的40人增至70人,并成立富士施乐开发职能的中国办事处,逐步由中国本地员工参与和进行产品设计开发.
"中国经济的快速发展正不断加速整个市场的发展,并带动高效办公需求的增长,因此我们将由中国开发团队设计、开发专门针对中国市场需求的产品."富士施乐执行副总裁兼董事?本保称,"我们也希望……上海富士施乐不仅能为中国市场,而且可以为新兴经济市场开发产品."
中国已是富士施乐最重要的海外市场,富士施乐已计划至2013财年中国(含香港)业务营收由2010财年的600亿日圆增至1,000亿日圆.2010财年富士施乐的营收达9,831亿日圆,其中日本本土贡献六成.
公司资料显示,公司主打产品之一的A3产品2010年中国市场规模已追上日本,预计2013年中国市场容量还能增加四成,而日本市场未来提高空间已很小.
富士施乐是日本富士胶片(4901.T)与美国施乐(XRX.N)的合资企业,其中富士胶片持有75%股权,公司总部位於东京,业务范围覆盖日本和亚太地区.其主要开发销售彩色和黑白的打印机和数码多功能机等办公产品.
富士施乐已在上海和深圳建立生产基地,并将总公司80%的生产能力移至中国.过去三年富士施乐中国每年都保持着20%以上的快速增长,但亦面临惠普(HPQ.N)、佳能(7751.T)、理光(7752.T)等公司的竞争.以销售额计算,2011年富士施乐在中国排名第二位,仅次于惠普.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。