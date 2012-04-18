富士施乐拟提高中国业务占比 增强研发能力

路透上海4月18日电---因应中国经济的快速成长,全球领先的文档服务提供商--富士施乐未来将致力拓展中国市场份额,提高中国业务占公司的比重;公司最新举措就是增强中国开发能力,中国将由生产销售基地向以产品研发为重心转型.

目前富士施乐的产品设计和开发主要集中在日本.未来三年,公司将增加中国本地的产品开发团队规模,由目前的40人增至70人,并成立富士施乐开发职能的中国办事处,逐步由中国本地员工参与和进行产品设计开发.

"中国经济的快速发展正不断加速整个市场的发展,并带动高效办公需求的增长,因此我们将由中国开发团队设计、开发专门针对中国市场需求的产品."富士施乐执行副总裁兼董事?本保称,"我们也希望……上海富士施乐不仅能为中国市场,而且可以为新兴经济市场开发产品."

中国已是富士施乐最重要的海外市场,富士施乐已计划至2013财年中国(含香港)业务营收由2010财年的600亿日圆增至1,000亿日圆.2010财年富士施乐的营收达9,831亿日圆,其中日本本土贡献六成.

公司资料显示,公司主打产品之一的A3产品2010年中国市场规模已追上日本,预计2013年中国市场容量还能增加四成,而日本市场未来提高空间已很小.

富士施乐是日本富士胶片(4901.T)与美国施乐(XRX.N)的合资企业,其中富士胶片持有75%股权,公司总部位於东京,业务范围覆盖日本和亚太地区.其主要开发销售彩色和黑白的打印机和数码多功能机等办公产品.

富士施乐已在上海和深圳建立生产基地,并将总公司80%的生产能力移至中国.过去三年富士施乐中国每年都保持着20%以上的快速增长,但亦面临惠普(HPQ.N)、佳能(7751.T)、理光(7752.T)等公司的竞争.以销售额计算,2011年富士施乐在中国排名第二位,仅次于惠普.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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