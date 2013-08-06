日本官员称福岛核污水渗入海洋 情况紧急

日本原子能管制委员会官员金城慎司称，来自福岛核电站的高放射性污水正渗入海洋，情况“紧急”。这些被污染的地下水突破地下屏障，升向地表，且超过放射物质排放法定上限。这些被污染的地下水究竟会造成多大威胁，目前还不得而知。图为工人走过福岛核电站的储水槽。路透