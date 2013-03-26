东电称老鼠为福岛核电站断电祸首

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透东京3月26日 - 东京电力公司(9501.T)周二称，旗下福岛核电站上周冷却系统断电的罪魁祸首可能是老鼠，老鼠碰到明线后触发了断路器。
东电称此次断电未造成过热或辐射物泄漏的威胁，但此次事件凸显福岛第一核电站继两年前核灾后，目前仍相当脆弱。
东电称，在冷却系统临时配电盘附近发现有触电痕迹的老鼠尸体。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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