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时事要闻 | 2013年 3月 26日 星期二 11:53 BJT

东电称老鼠为福岛核电站断电祸首

路透东京3月26日 - 东京电力公司(9501.T)周二称，旗下福岛核电站上周冷却系统断电的罪魁祸首可能是老鼠，老鼠碰到明线后触发了断路器。

东电称此次断电未造成过热或辐射物泄漏的威胁，但此次事件凸显福岛第一核电站继两年前核灾后，目前仍相当脆弱。

东电称，在冷却系统临时配电盘附近发现有触电痕迹的老鼠尸体。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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