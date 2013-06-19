福岛核电站地下水含超标剧毒物质锶

东京电力周三称，旗下福岛第一核电站的地下水中发现超标剧毒物质锶-90。据美国环保署网站称，锶-90是铀和钚的裂变产物。东电公司人士称，对2号反应堆机房外的地下水进行检测发现，至今年5月，锶-90水平较去年12月上升了逾百倍。此次检测出的锶含量是法定上限的逾30倍。路透