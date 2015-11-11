富德生命人寿已累计持有浦发银行27.98亿股 占总股比15%

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月11日 - 上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周三公告，截止周二(10日)，富德生命人寿通过集中竞价系统，买入该行股份累计达27.98亿股，占其A股总股本的15%。
浦发银行表示，截止今年8月28日，富德生命人寿通过大宗交易和集中竞价交易系统，共购买该行A股9.34亿股，占总股本5%；截止9月11日，通过集中竞价交易系统继续购买累计18.65亿股，占总股本的10%。
该行并称，富德生命人寿累计购买股份事项，未导致第一大股东发生变化。
浦发银行三季报显示，截至9月末，该行前两名股东分别为中国移动通信集团广东有限公司和上海国际集团，持股比例依次为20%和16.9%。
富德生命人寿在提供的简式权益变动报告书中表示，未来12个月内，将根据证券市场整体状况，结合浦发银行发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持股份。
富德生命人寿保险为全国性专业寿险公司，成立于2002年3月4日，总部位于深圳。股东包括富德控股(集团)、深圳市华信投资控股等。现注册资本117.52亿元，总资产超过2,700亿元。
浦发银行周二收报18.37元人民币，近三个月来累计上涨16.41%。(完)
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(发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。