富力地产以85亿元于马来西亚收购土地

路透香港12月2日 -中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)周一宣布，以45亿令吉（约108.1亿港元或85亿元人民币），收购位于马来西亚的六幅地块，将用作商业及住宅物业开发用途。

富力地产的声明称，公司一直在探索机会将物业发展项目扩展至中国境外，以期打入快速发展的海外市场及推动本集团的增长。马来西亚拥有庞大的华人社区及吸引国外买家的有利政府政策，非常适合作为本集团迈出中国的首个境外市场。

该公司将于三年内分四期支付收购代价。

是次收购的土地位于马来西亚柔佛州新山地区约116英亩的土地，包括四幅空置永久业权地块及两幅永久业权填海地块。待开发的物业有约350万平方米的估计可售楼面面积，将包括高层住宅单位、低密度住宅、零售物业、办公楼、酒店及购物商场。

今年首10个月富力地产累计的房地产合同销售额为344亿元人民币，完成全年目标420亿元的82%。该股早盘初段股价无大变化，微跌0.16%，报12.44港元。(完)

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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