焦点：私募基金从航运业大举撤资 产业面临洗牌

图为美国洛杉矶港的集装箱货轮。 REUTERS/Bob Riha, Jr.

路透新加坡3月4日 - 全球航运业在应付30年来最严重的景气滑坡之际，私募基金业者也正出脱对航运业的庞大押注，此举料将加速航运产业重整。

在2008年金融危机之后，私募基金向全球航运产业投入数以百亿美元计的资金，但中国需求转弱且运能供应过剩带动运费下滑，并导致部分业者闲置船只，甚至申请破产。

现在至少有五家由私募基金支持的航运业者寻求股票上市，但目前尚不清楚其是否有能力让股票定价有利可图。

行业消息人士亦预期，并购活动将促进这个高度分散的行业继续整并。根据航运服务业者Clarkson，航运业数千家业者中，有超过七成的业者拥有的船只数量少于51艘。

“投资乾散货运的，有可能赔的底掉。投资集装箱船的可能也会感到失望，”Alterna Capital Partners的执行董事Jim Furnivall表示。

他说他们公司通过投资成品油轮获利“不错，但并非非常丰厚”。成品油轮运输经炼制加工的油品。

据海运基金管理公司Tufton估计，自2012年1月至2014年1月，私募股权公司在海运行业共投资320亿美元。这相当于全球商船总价值的22%，包括已下订单，正在建造中的船只。

投资银行Jefferies的海运投行业务执行董事Harold Malone表示，2015和2016年私募股权的退出可能加速，此前似乎有若干“失误的”投资。不过他表示，由于去年船舶租金反弹，对原油油轮的投资收益可能好转。

由Apollo Global Management(APO.N)投资的Principal Maritime Tankers(PMAR.N)公司希望最多融资1亿美元，York Capital Management投资的集装箱船运公司Costamare Partners LPCMRP.N也要融资1亿美元。

由澳洲Champ Private Equity和香港Headland Capital Partners共同持有的Miclyn Express Offshore，考虑在未来三年内进行首次公开发行(IPO)。

当被问及投资情况时，Champ和Apollo均拒绝评论，Headland Capital Partners和York Capital则是尚未立即回覆置评要求。

另一家私募股权公司ICON Capital表示，计划在未来几个月中将旗下一个航运基金挂牌上市。

金融界人士表示，纽约与奥斯陆、新加坡同为重要船运中心，将是受青睐的挂牌地。

**合并**

全球航运业所面临的压力，从中国威兰德远洋控股WLOL.PK于2月12日在美国申请破产保护即可见一斑。这是本月第三宗知名散装航运业者破产案件。

“私募股权业者正大力推动支持业界合并或并购案，以整合(船队)或者以挂牌上市的方式出清他们的仓位。”海事谘询顾问机构Day and Partners总裁Randee Day说。他补充说许多投资人将认赔卖出。

Day同时身兼私募股权支持的公司Eagle Bulk Shipping (EGLE.O)的临时总裁。

最近的并购案包括Excel Maritime Carriers将34艘船的船队出售给Star Bulk Carriers (SBLK.O)。Oaktree Capital Management是这两家公司的主要股东。

拥有超级油轮的DHT Holdings (DHT.N)在去年9月也并购了新加坡油轮公司Samco Shipholding。DHT Holdings的主要大股东也是私募股权基金。(完)

(编译/审校 张明钧/李春喜/李婷仪/李爽/白云)

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