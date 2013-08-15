天弘基金与阿里巴巴合作的余额宝规模逾200亿元--报载

路透上海8月15日 - 中国证券报周四报导称，阿里巴巴旗下支付宝与天弘基金管理公司合作推出的余额宝规模已超过200亿元人民币，而合作方的天弘增利宝货币基金已成为国内基金业规模前五大货币基金之一。目前，国内多家基金公司正积极争取与支付宝合作嵌入余额宝模式。

余额宝6月上线，是支付宝打造的一款针对支付宝用户的余额增值服务。用户将支付宝资金转入余额宝就相当于购买了货币基金，可以随时用于消费支付和转出，相当于货币基金赎回。余额宝的成功，令国内互联网金融的热潮更加炽热。

报导称，继余额宝之后，以挖掘银行活期储蓄存款为目标的“类余额宝”产品层出不穷，“现金宝”、“活期宝”等也取得较大规模增量。近日南方基金网上直销平台推出升级版的现金宝，可使客户的绑定银行卡超出设定留存余额的资金，自动充值现金宝，从而享受3-4%的货币基金收益。

报导指出，余额宝带来巨大市场影响力，约两个月时间内为天弘基金带来百亿级别的资金增量及百万级活跃用户。余额宝还为天弘基金带来大量用户，余额宝上线不到半个月时间累计用户数就已超过250万，使天弘增利宝成为国内用户数最多的货币基金。

中证报报导还指出，支付宝在此次合作中亦收获不菲。若天弘基金将0.25%的销售服务费等给支付宝作为支付手续费，假设近一年余额宝的日均规模为200亿元，那么就销售服务费一项，支付宝就能拿到5,000万元。若再加上入口和技术费用、广告费用，以及外界揣测的尾随佣金，支付宝或许一年就能从基金口袋中拿走上亿元“红包”。

业内人士表示，“类余额宝”产品会越来越多。腾讯(0700.HK)旗下的第三方支付机构财付通未来也可能推出类似余额宝产品。一些大型电商平台，如苏宁易购的易付宝已经开通，京东商城在收购了网银在线后，将来或许也会有所布局。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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